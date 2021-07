الكشف عن أسماء فئات كيا EV6 الكهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حققت كيا أقصى استفادة من نجاحها الأخير، حيث تعمل على العديد من الموديلات الجديدة، وواحدة من أهمهم هي سيارة كيا EV6 الكهربائية بالكامل، والتي حققت رواجاً كبيراً حتى أن الإصدار الأول الأغلى سعراً تم بيع جميع نسخه بالكامل في يوم واحد.

ستتوفر EV6 بالعديد من الإصدارات بخلاف الإصدار الأول، حيث سجلت الشركة بعض العلامات التجارية وهي EV6 إير، وEV6 إيرث، وEV6 لايت، وEV6 ووتر.

تم تسجيل هذه العلامات التجارية في أوروبا، لذا لا نعرف ما إذا كانت ستُعمم في بقية الأسواق أم لا، ونتوقع أن هذه ليست إصدارات خاصة من السيارة، وإنما أسماء الإصدارات، ولا يوجد أي تعليق رسمي من كيا حول هذا الأمر حتى الآن.

وفي الختام، يبدو أن EV6 بالرغم من كونها جديدة كلياً، إلا أنها مهيأة للتطور والتحسن باستمرار، في حين أن الأسماء لا تشير إلى شيء رياضي، ولاحظنا أيضاً أنها استخدم الضوء بدلاً من عنصر الطبيعة الرابع وهو النار، لذا لا ويُذكر أن السيارة القياسية إصدار GT متوفرة بقوة 576 حصان لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية فقط.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin