بورصة مصر تجني 10 مليارات جنيه في 150 دقيقة.. تعرف على الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت البورصة المصرية خلال الساعات الأولى من تعاملات جلسة الأحد، وهي أولى جلسات التداول عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى.

شهدت البورصة المصرية بعد مرور قرابة الساعتين ونصف الساعة من التداول قفزة كبيرة لتحقق مكاسب قدرها 9.7 مليار جنيه (620 مليون دولار) لرأسمال المال السوقي الذي وصل إلى 695.14 مليار جنيه (44.36 مليار دولار) بحلول الساعة بتوقيت 12:00 جرينيتش.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 إلى 10751 نقطة بزيادة 0.98%، مع قفزة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة المتوازن EGX70 بمقدار 2.57% إلى 2573.93 نقطة.

وبحسب المحللين الفنيين، فإن سوق المال المصري مؤهل للصعود خلال تداولات الأسبوع الجاري، بفضل العديد من العوامل، على رأسها توجه المستثمرين للشراء عقب الإجازات الطويلة عادة.

ومن ضمن الأسباب، وجود إقبال من المؤسسات الاستثمارية على الشراء مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.

هذا إلى جانب الدعم المرتقب من أسهم شركات عدة قطاعات، مثل الصناعة والأسمنت والبنوك والبتروكيماويات بدعم من طفرات السلع الأولية عالميا.

كل ذلك بالتزامن مع وجود مؤشرات جيدة للاقتصاد الكلي للبلاد.

يقول عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، لـ"الخليج 365" إن المستثمرين عادة يتجهون لبناء مراكز شرائية جديدة عقب الإجازات الطويلة مثل عيد الأضحى.

ويوضح أن الأسبوع السابق للإجازة شهد اتجاها لتسييل محافظ الأسهم، استعدادا لتنفيذ مشتريات جديدة هذا الأسبوع ما انعكس على ارتفاع أسعار الأسهم خلال تعاملات اليوم الأحد.

ويضيف عبد الفتاح أن اليوم يشهد أداء جيدا في التداولات على صعيد أسهم عديدة، حيث لم تقتصر فقط على ما يعرف بأسهم الأفراد، بل هناك إقبال في الشراء على أسهم المؤسسات مثل البنوك.

ويتوقع أن تتحسن مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الراهن، خاصة مع هدوء الأوضاع نسبيا في رؤية المستثمرين لأزمة سد النهضة، عما كانت عنه الأحوال قبل أسابيع قليلة.

من جانبه يقول، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عامر عبدالقادر، إن المؤشرات تميل إلى تحقيق الأسهم المصرية أداء جيدا خلال الأسبوع الجاري، مدعومة بالمؤشر الرئيسي للسوق EGX30.

ويضيف أن القطاعات الاقتصادية المهمة تشهد تحسنا في الأداء مثل البنوك بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، وقطاع البتروكيماويات الذي يتزعمه سهمي الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وسيدى كرير للبتروكيماويات.

والجدير بالذكر، أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية أجرت زيادات رؤوس أموال قيمتها 3.117 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى شهر يوليو/ تموز الجاري وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية.