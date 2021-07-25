ينصح بترك مفاتيح السيارات الفارهة في علبة معدنية لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لا شك أن مفاتيح السيارات الجديدة هي تقنية سهلت على السائقين الكثير من الأمور، إلا أنها جعلت من سرقة السيارات أكثر سهولة، وها هي الشرطة البريطانية تُحذر من أنظمة الدخول بدون مفتاح.

تكشف الأرقام الرسمية زيادة بنسبة 3.1% في سرقات السيارات في مايو ويونيو، وقالت الشرطة أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة ناتج عن سرقة بدون مفتاح، وشرحوا أن العصابات تستخدم تقنية الترحيل لاستقبال الإشارة من المفتاح الموجود في المنزل وينقلون الإشارة إلى جهاز محمول مما يسمح لهم بفتح قفل السيارة والانطلاق بها.

وللحد من ذلك، فقد نصحت الشرطة السائقين بتخزين مفاتيحهم في علب معدنية أو أكياس واقية خاصة تمنع الإشارات، حيث قالت مساعدة رئيس الشرطة، جيني سيمز: “في حين أن التطور السريع للتكنولوجيا أدى إلى تحسين تجربة القيادة، إلا أنه سمح للمجرمين باستغلال نقاط الضعف في الأمن الإلكتروني، ونعمل مع مصنعي السيارات على تبادل المعلومات للحد من تفاقم المشكلة”.

والجدير بالذكر أن الشرطة تقوم بدورها، حيث قامت مؤخراً بإدانة سبعة أعضاء من عصابة متورطة في أكثر من 50 عملية سرقة بدون مفتاح لسيارات تبلغ قيمتها 2.4 مليون جنيه استرليني (12.4 مليون ريال)، وحُكم على خمسة أشخاص آخرين بسرقة سيارات بلغ إجمالي سعرها حوالي 2.6 مليون جنيه استرليني (9.75 مليون ريال).

وفي النهاية، تتزايد السرقات بدون مفاتيح، وليس من الصعب فهم سبب سرقة اللصوص لسيارتك في أقل من 20 ثانية، في حين يعمل صانعوا السيارات على تحسين أمان أنظمة الدخول بدون مفتاح، حيث أعلنت دودج مؤخراً عن نظام تحقق مزدوج سيقلل سرعة المحرك لبعض الطرازات عالية الأداء إلى 675 دورة في الدقيقة ما لم يتم إدخال رقم التعريف الشخصي الصحيح في النظام الترفيهي.