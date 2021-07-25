"زووم" تضيف خاصية ألعاب الفيديو لخدمات المؤتمرات.. شاهد التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت شركة زووم خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ممارسة ألعاب الفيديو مع أصدقائهم وزملائهم في العمل مباشرة.

وذلك عبر التطبيق المخصص لعقد المؤتمرات عن بعد بتقنية "فيديو كونفرانس" عبر الإنترنت.



وأشارت الشركة إلى أنه بمكن للمستخدمين العثور على ألعاب مثل "لايف جيم نايت بوكر" و"كاوت أند هيدز آب" في متجر تطبيقات زووم المعروف باسم زووم آب ماركت بليس.

ويمكن الدخول إلى هذه الألعاب وتشغيلها أثناء المشاركة في الاجتماع باستخدام تطبيق زووم.

لعبة "لايف جيم نايت بوكر" على زووم

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن لعبة "لايف جيم نايت بوكر" تسمح لما يصل إلى 10 أشخاص باللعب معا بشكل مباشر، بحسب شركة فلو بلاي لألعاب الكمبيوتر التي شاركت زووم في إطلاق اللعبة.

كما يمكن لمستخدمي زووم العثور على لعبة هيدز آب والتي تتيح للمستخدمين طرح أسئلة بإجابات متعددة.

تأتي خاصية الألعاب إلى جانب زووم آبس التي تسمح بتضمين التطبيقات الخارجية في تطبيق "زووم ميتنجس" في حين أن خاصية "زووم إيفنتس" تتيح إنشاء أحداث افتراضية أوسع نطاقا للمستخدمين.

نتفليكس

يذكر أن زووم هي أحدث شركة تدخل قطاع ألعاب أجهزة المحمول، حيث تعتزم شركة نتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت التوسع في مجال ألعاب الفيديو في المستقبل.

وقال الشريك المؤسس لـ"نتفليكس" ريد هاستينغز في مؤتمر للمحللين عُرِض عبر الإنترنت الثلاثاء الماضي بعد نشر النتائج الفصلية إن الهدف "تعزيز وتحسين خدمات" المنصة، "وليس إنشاء مصدر ربح منفصل".

وستضيف "نتفليكس" لمشتركيها الحاليين من دون أي تكلفة إضافية الألعاب المصممة في البداية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأوضحت "نتفليكس" في بيان أن ألعاب الفيديو ستشكّل "فئة جديدة" لها على غرار توسعها "في فئات الأفلام والتحريك والبرامج التلفزيونية".

وبات عدد مشتركي منصة الفيديو عند الطلب يناهز 210 ملايين.