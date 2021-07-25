مرسيدس S580 e.. سيارة هجينة بمواصفات الرفاهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس عن توسيع برنامج سيارتها الفاخرة من الفئة S من خلال إطلاق الموديل S580 e المعتمد على نظام الدفع الهجين Plug-in.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة 367 حصان مع آخر كهربائي بقوة 150 حصان.



وبتضافر جهود المحركين تصبح القوة الإجمالية 375 كيلووات/510 حصان مع عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن متر، وبانفراد المحرك الكهربائي بالدفع فإن السيارة الفاخرة تصل إلى السرعة القصوى 140 كلم/س، ويستغرق شحن بطارية النظام حوالي نصف الساعة.

وتتمتع السيارة بالتجهيزات الفاخرة المعروفة من طراز S الفاخر مثل نظام التعليق الهوائي Airmatic، والذي يمكن استكماله بمجموعة التعليق E-Active Body Control؛ حيث يتم التحكم في قوة النوابض وامتصاص الصدمات على كل عجلة بشكل فردي، ومن ضمن التجهيزات التي تستند عليها السيارة نظام المعلومات والترفيه MBUX ووظيفة التدليك للمقاعد الخلفية، والإضاءة المتوائمة.

أرباح دايملر

ومنتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلنت مجموعة دايملر جروب الألمانية لصناعة السيارات أن أرباح تشغيلها خلال الربع الثاني من العام الحالي زادت بشدة عن توقعات المحللين.

وتضم المجموعة شركات مرسيدس بنز كارز أند فانز لسيارات الركوب ودايملر تراكس أند باصز للشاحنات والحافلات ودايملر موبيليتي للخدمات.

وبحسب بيانات المجموعة بلغت قيمة أرباح التشغيل خلال الربع الثاني من العام الحالي 5.19 مليار يورو مقابل 4.12 مليار يورو كان يتوقعها المحللون. وبلغت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 5.42 مليار يورو في حين كانت التوقعات 4.29 مليار يورو فقط.

وبلغت أرباح تشغيل شركة مرسيدس بنز لسيارات الركوب الفارهة خلال الربع الثاني 3.6 مليار يورو مقابل توقعات قيمتها 3.07 مليار يورو، في حين بلغت أرباح تشغيل دايملر تراكس أند باصز 831 مليون يورو، في حين كانت التوقعات 680 مليون يورو فقط.

وبلغت أرباح تشغيل دايملر موبيليتي خلال الربع الثاني 930 مليون يورو في حين كانت التوقعات 653 مليون يورو فقط.