اخبار السيارات

موجز ”الخليج 365” للسيارات.. دراجة طائرة وصدمة تسلا وحظر لاند كروز

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

فتحت شركة Jetpack Aviation الأمريكية باب الحجز على أول دراجة نارية طائرة من صنعها، بعد أن حلقت الدراجة بنجاح في رحلة اختبارية.

باتت ماركة "ريفيان" الناشئة المنافس الأبرز لتسلا داخل وخارج أمريكا،وفق مراقبين لسوق السيارات الأمريكية.

عند شرائك طراز "لاند كروزر" الجديدة من تويوتا، موديل 2022، عليك الالتزام بهذه الشروط، وإلا لن تستطيع التعامل مع الشركة اليابانية مرة أخرى.

ازدادت حصّة السيارات الكهربائية من سوق المركبات الجديدة في أوروبا بأكثر من الضعف خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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