صور وفيديو.. دراجات نارية طائرة للبيع بعد تحليق اختباري ناجح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت شركة Jetpack Aviation الأمريكية باب الحجز على أول دراجة نارية طائرة من صنعها، بعد أن حلقت الدراجة بنجاح في رحلة اختبارية.

والدراجة النارية المبتكرة المسماه Speeder "سبيدر" تقلع وتهبط عموديا مثل طائرات الهليكوبتر، وتصل سرعتها إلى 300 ميل في الساعة مع وجود حمولة، وأقصى ارتفاع لها هو 5 آلاف متر.



لكن الشركة أوضحت أن النسخ التي سيتم بيعها للمستهلكين ستكون أبطأ، حتى يتمكن قائد الدراجة من الرؤية والتنفس بأمان.

وستكون الدراجة متاحة مبدئيا للعملاء العسكريين أو الحكوميين أو التجاريين.



وبحسب ما أوضحت شركة JPA التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، فإن الدراجة سبق وأن أكملت 5 أشهر من الاختبارات الأرضية في مايو/ أيار 2021.





ونظرًا لكونها طائرة إقلاع وهبوط عمودية تعمل بالطاقة النفاثة (VTOL) فإن الدراجة "سبيدر" ستكون تمامًا "مثل ركوب دراجة نارية ولكن في السماء".



وتنتج الدراجة "سبيدر" قوة دفع قصوى تبلغ 1200 رطل، ويقدر سعرها المبدئي بـ 380 ألف دولار، ولكن من المرجح أن تزداد، وفقا لما قاله ديفيد مايمان، الرئيس التنفيذي للشركة.





كذلك ستعمل الشركة على تطوير نموذج مماثل مخصص للشحن عبر إضافة مساحة مغلقة في موقع قائد الدراجة.



وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النموذج الأولي للشركة والمسمى "P1" يحتوي على هيكل من الألومنيوم، وتم ربطه بالأرض أثناء اختبار الطيران الأخير في جنوب كاليفورنيا.





ويمكن استخدام الدراجة "سبيدر" في أغراض الترفيه، كما يمكن استغلالها في عمليات حيوية طارئة تحتاج للسرعة مثل إيصال الفرق الطبية إلى مواقع الحوادث أو عمليات الإطفاء أو كإسعاف طائر وغيرها من المهام الضرورية حتى في الأغراض العسكرية والتجارية.

وتتمتع الدراجة بالقدرة على إجراء المناورات ويعد حجمها صغيرا بما يكفي ليتم نقلها في شاحنة، وهي لا تحتاج إلى الكثير من التحضير قبل الإقلاع إذ ليس على قائدها سوى الركوب والانطلاق.





ولن يتطلب التحليق بالدراجة الحصول على رخصة طيار، إذ أن شركة JPA نفسها ستوفر كل التدريب اللازم لقيادة هذه الدراجة التي تتمتع بوزن خفيف للغاية.







