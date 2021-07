شاهد تسليم آخر نسخة بوجاتي ديفو وتوقف تصنيعها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قبل أن تبدأ بوجاتي في العمل على سيارة فيرون، كانت الشركة تشتهر بإنتاج الطرازات الخاصة، والذي اختفى تدريجياً من عالم السيارات، وقد سعت الشركة إلى إحياء هذا الجزء من تراثها قبل ثلاث سنوات عندما بدأت في بناء بوجاتي ديفو، وقد سلمت الشركة أول طراز ديفو في أغسطس 2020، ويقترب الطراز الآن من نهايته، حيث قامت ببناء 40 نسخة منها كما هو مخطط.

يأخذ الإصدار النهائي مظهراً تقليدياً بفضل طلاء بوجاتي EB 110 LM الأزرق، كما يتميز الهيكل الخارجي بحواف عجلات معدنية بلون ذهبي غير لامع ولمسات زرقاء كربونية، وفي الداخل، تمثل ديفو إشارة واضحة إلى تقاليد العلامة التجارية في بناء السيارات المخصصة.

يُذكر أنه تم الكشف عن بوجاتي ديفو في بيبل بيتش في عام 2018، وكان أغلى طراز من الشركة في ذلك الوقت، حيث بلغ سعره 5.9 مليون دولار (22.1 مليون ريال)، وقد تم بيع الـ 40 نسخة بالكامل بعد أسابيع فقط من فتح باب الطلب عليها.

وفي الختام، يجدر بالذكر أن ديفو التي سُميت تيمناً بسائق السيارات الفرنسي ألبرت ديفو، هي سيارة فريدة من نوعها بمعنى أنه لا توجد واحدة من الـ 40 سيارة المُنتجة متشابهة، فكل نسخة منها مصممة حسب الطلب.

