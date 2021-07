رنج روفر سبورت 2023 القادمة تستعد لمنافسة مرسيدس وبي ام دبليو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ إطلاق سيارة لاندروفر رنج روفر سبورت الحالية في عام 2014، واجهت منافسة شديدة من بي ام دبليو X5 ومرسيدس GLE المعاد تصميمهما، ونظراً لأن رنج روفر سبورت هي واحدة من أكثر موديلات الشركة مبيعاً، فإنها بالتأكيد لا ترغب في أن تكون متأخرة عن هذه المنافسة، وها هي العدسات التجسسية تلتقط صوراً لها أثناء اختبارها.

لسوء الحظ، تظهر السيارة في الصور مموهة بشدة، لكننا نتوقع أن تكون تغييرات التصميم تطورية، حيث زُودت السيارة بمصابيح أمامية أرفع، ومصابيح خلفية أفقية جديدة، كما أن لديها جناح خلفي وجسم منحوت بشكل أكبر، مما يجعلها تبدو أكثر عدوانية من رنج روفر القياسية، ومن حيث النسب، فتتمتع رنج روفر سبورت بقاعدة عجلات مماثلة للطراز الحالي مع طول أقصر.

بالطبع ستكون التغييرات الأكثر بروزاً في المحركات، حيث ستحصل على منصة جديدة من لاندروفر والتي تدعم المحركات الهجينة الخفيفة والكهربائية بالكامل، لذا نتوقع أن يتم تقديمها مع مجموعة متنوعة من خيارات المحركات، ويُذكر أن لاندروفر أجرت صفقة مع بي ام دبليو من الممكن أن تجعلها تحصل على محرك V8 مزدوج التوربو الخاص بالأخيرة لاستخدامه في السيارة، ويُمكن أن تستخدم النسخة الكهربائية بالكامل نفس المحركات الكهربائية المستخدمة في بي ام دبليو iX.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، فقد أظهرت اللقطات التجسسية أن رنج روفر الجديدة ستحصل على أجهزة قياس رقمية بالكامل، وشاشة لمسية أكبر، ومواد أكثر فخامة، وأزرار معاد تصميمها، كما نتوقع أن تستفيد رنج روفر سبورت أيضاً من هذه الترقيات، وفي الختام، يُتوقع إطلاق رنج روفر الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، لذلك من المرجح أن تصل نسخة سبورت في أواخر 2022.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin