أول نظرة على داخلية بي ام دبليو X7 فيس ليفت أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع قليلة من التقاط العدسات التجسسية صوراً لـ بي ام دبليو X7 فيس ليفت بقدر أقل من التمويه، تم التقاط صور جديدة وهذه المرة تمكن المصورون التقاط صور للمقصورة الداخلية، مما أعطانا نظرة أولى على الداخلية المُجددة.

وبالمقارنة مع الطراز الحالي، فإن الإصدار الجديد يأتي بشاشتين منحنيتين لأجهزة القياس الرقمية والنظام الترفيهي، وهو أمر ليس مفاجئاً لأنها تتوافق مع تصميم i4 وiX، وفي iX، فإن شاشة النظام الترفيهي تأتي بمقاس 14.9 بوصة، وشاشة أجهزة القياس تأتي بمقاس 12.3 بوصة، ويُذكر أن الإصدار الحالي يحصل على شاشتين أيضاً بمقاسات 12.3 بوصة.

من الخارج، تتميز السيارة المحدثة بمصابيح أمامية مقسمة جديدة كلياً، وأظهرت اللقطات التجسسية أيضاً أنها ستُستخدم في الفئة السابعة الجديدة وطرازات أخرى، كما يبدو الشبك الأمامي أكبر قليلاً، وغطاء المحرك منحوتاً بشكل أكبر، كما أعيد تصميم مآخذ الهواء، وفي الخلف، حصلت السيارة على مصابيح خلفية جديدة وأنابيب عادم معاد تصميمها.

وبينما تم تجديد التصميم الداخلي والخارجي، فلا نتوقع أن يحصل المحرك على أية تعديلات، حيث تستمد السيارة قوتها حالياً من محرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر توربو يولد قوة 335 حصان و447 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن طراز M50i الأكثر قوة يحتوي على محرك مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يولد قوة 523 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وفي الختام، لم تقدم بي ام دبليو نسخة M كاملة من X7، لكن إذا كنت تبحث عن المزيد من القوة، فيُمكنك شراء ألباينا XB7 التي تستند إلي X7 وتحصل على قوة 612 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران من نفس المحرك، في حين لم تكشف الشركة بعد عن موعد تدشين السيارة، لكننا نتوقع رؤيتها إما في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.

