جنرال موتورز تعلق إنتاج سيارات البيك أب كاملة الحجم في أمريكا الشمالية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت جنرال موتورز تعليق إنتاج معظم شاحنات البيك أب كاملة الحجم لمدة أسبوع بداية من الاثنين في إشارة إلى استمرار معاناة الشركة من أزمة نقص أشباه المواصلات اللازمة لصنع الأنظمة الإلكترونية في السيارات.

شاحنات البيك أب وسيارات الـ SUV كاملة الحجم هي الموديلات الأعلى مبيبعاً للشركة، وقرار إيقاف إنتاجهم لفترات متكررة يوضح حجم الأزمة، والتي ازدادت حدة في الأسابيع الأخيرة مع انتشار سلالة “دلتا” الجديدة من وباء الكورونا حول العالم.

وتشمل الموديلات المتأثرة بقرار جنرال موتورز: شيفروليه سيلفرادو 1500 وجمس سييرا 1500 في مصنع Fort Wayne بولاية إنديانا، كما ستخفض جي إم الإنتاج في مصنع Flint التجميعي بولاية ميشيجان، وستوقف الإنتاج كلياً في مصنع Silao المكسيكي لأسبوع.

بالطبع هذه الأزمة لا تقتصر على جنرال موتورز، مع إعلان تويوتا مؤخراً عن إغلاق 3 مصانع في تايلاندا ومصنع في اليابان لانقطاع خطوط التوريد بسبب جائحة الكورونا.

ويتوقع المحللون انخفاض إنتاج السيارات بـ 3.9 مليون سيارة عالمياً خلال 2021 بسبب نقص أشباه الموصلات، ما سيؤدي لخسائر طائلة تُقدر بـ 110 مليار دولار -412 مليار ريال من الإيرادات المفقودة لصانعات السيارات.