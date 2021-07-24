نزاع بنقطة تفتيش.. 6 قتلى في اشتباكات بين جنود صوماليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 6 صوماليين، بينهم جنديان، وأصيب آخرون، السبت، في تبادل إطلاق نار بين جنود صوماليين على خلفية نزاع حول نقطة تفتيش.

ووفق إعلام محلي، اندلعت المواجهات على خلفية نزاع بين الجنود على إدارة نقطة تفتيش أمنية تعد أحد المداخل الرئيسية للعاصمة مقديشو.

ولا يزال التوتر قائما في المنطقة التي شهدت الموجهات بين عناصر الأمن الفيدرالية، فيما وصلت قوات أمنية إضافية لتهدئة الأوضاع وضبط النظام.

في الأثناء، لم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية على حادثة تبادل إطلاق النار والضحايا البشرية التي أوقعتها.

ومن حين لآخر، تندلع مناوشات بين قوات الأمن الصومالية تتطور إلى مواجهات دموية مسلحة خاصة خلال الفترات الانتقالية حين تكون البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية مصيرية.

وتأتي الاشتباكات بين الجنود عشية انطلاق الانتخابات التشريعية في بلد خرج لتوه من أزمة خانقة حول الاستحقاقات، ويواجه فيه هجمات متواترة لحركة الشباب الإرهابية.