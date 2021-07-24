"ريفيان" تصدم تسلا باستثمارات جديدة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت ماركة "ريفيان" الناشئة المنافس الأبرز لتسلا داخل وخارج أمريكا،وفق مراقبين لسوق السيارات الأمريكية.

وقال موقع "إنسايد إي في" إن"ريفيان" الأمريكية تسعى لتعزيز نفوذها داخل بلادها بعد ما حققته من نجاح في الخارج.

وتخطط الماركة المختصة بتصنيع السيارات الكهربائية، لتعزيز تواجدها بمصنع في أقرب وقت.

ونقل "إنسايد إي في" تصريحات عن مصدر مطلع ،ريفيان لن تكتفي بتصنيع سيارات بالمصنع المستقبلي، لكن ستخصص حصة من معدله التصنيعي لتطوير البطاريات للسيارات.

ريفيان وسيارات أمازون

وسبق أن كشفت شركة ريفيان عن تفاصيل تصنيع أول دفعة من سيارات أمازون الكهربائية بعد عامين من الإعلان عنها.

ونقل موقع "إنسايد إي في" عن "آر جي سكارينج" المدير التنفيذي لـ "ريفيان" الأمريكية، قوله، إن السيارات في طريقها لدخول مرحلة التصنيع قريبا.

كانت أمازون قد أعلنت في عام 2019 عن نيتها تدشين أسطول كامل من السيارات الكهربائية سيخصص لتوصيل منتجات الشركة لعملائها، واستثمرت أمازون بهذا الأسطول 700 مليون دولار.

ومن المقرر أن يضم هذا الأسطول 100,000 ألف سيارة توصيل من ريفيان تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتصنع أول دفعة منه وقوامها 10,000 آلاف سيارة بحلول 2022.