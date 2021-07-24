تويوتا تحظر على مشتري لاند كروزر 2022 إعادة بيعها لدواعي أمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عند شرائك طراز "لاند كروزر" الجديدة من تويوتا، موديل 2022 ، عليك الالتزام بهذه الشروط،وإلا لن تستطيع التعامل مع الشركة اليابانية مرة أخرى.

فقد حظرت تويوتا على مشتري هذا الطراز عدم إعادة بيعه مرة أخرى قبل مرور عدة أشهر على الشراء.

وحسب موقع "موتور وان"، لن يستطيع من اشترى هذا الطراز داخل اليابان التمكن من إعادة بيعه قبل مرور 12 شهرا من استلام العميل للطراز وذلك لعدة أسباب.

وأوضح الموقع الأمريكي أن تويوتا، ترى أن إعادة بيع هذا الموديل الذي يتمتع بمواصفات هائلة قد يؤدي لوقوع السيارة الـ suv متعددة المهام في أيدي جماعات متطرفة بمناطق مختلفة من العالم، ومن خلالها تدعم هذه العناصر ترسانتها من المركبات.

ومن الأسباب الأخرى رغبة تويوتا في وصول السيارة لعملائها ممن هم في حاجة حقيقية لاقتناء سيارة suv كبيرة الحجم بإمكانيات "لاند كروزر".

ومن القرارات التي ستطبقها تويوتا أيضا، منح كل عميل داخل اليابان فرصة شراء نسخة وحيدة فقط من السيارة الجديدة، ولا يمكن لأي شخص شراء أكثر من نسخة لنفسه.

وفي حال لم يلتزم المشتري بهذه الشروط، ستقوم تويوتا بحرمانه من شراء أي سيارة من إنتاجها لأجل غير مسمى.

وحتى الآن حجز من طراز لاند كروزر الجديد كليا ما يتخطى الـ 22,000 ألف نسخة للشراء داخل اليابان فقط.

مواصفات نسخة 2022

وكشفت أخيرا تويوتا عن نسخة 2022 المرتقبة من طراز تويوتا لاند كروزر بعدد متميز من الفئات والقدرات الاستثنائية.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطراز الجديد كليا الذي يعتبر أهم طراز SUV يتم الكشف عنه خلال العام الجاري.

وذكر أنه قد أجريت تعديلات على محركه، واستبداله بمحرك أكثر قوة عن الذي كانت تطرح به نسخته السابقة.

وتطرح نسخة 2022 من طراز لاند كروزر، بمحرك توين تربو بسعة 3.5 لتر V6، ينتج قوة 409 "أحصنة"، بعزم دوران 479 لفة/قدم.

وتوفر تويوتا طراز لاند كروزر بمحرك آخر في عدد من الأسواق الدولية منها الولايات المتحدة، سيكون بسعة 3.3 لتر وينتج قوة 305 "أحصنة"، بعزم دوران 516 لفة/قدم.

ومن الداخل، يحظى الطراز بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12.3 بوصة، وتتوفر به أنظمة أمن وحماية للسائق، تشمل كاميرا بزاوية 360 درجة لرصد محيط السيارة، بالإضافة لخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وحتى الآن لم تفصح تويوتا عن التكلفة الرسمية لطراز لاندر كرورز 2022.