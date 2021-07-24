تعرف على وظائف صمامات محرك السيارة وأعراض تلفها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر صمامات المحرك من أهم الأجزاء الحيوية التي يعتمد عليها محرك السيارة للعمل بكفاءة عالية، وتعمل الصمامات على تنظيم دخول الوقود إلى المحرك مع ضبط خروج دخان العادم منه، وذلك وفق نظام وتوقيت معين.

كما تعمل الصمامات على منع حدوث أي تسريب من غرفة الاحتراق من خلال إغلاقها بشكل محكم، وهو ما يساعد على تقديم أداء وعزم طبيعي إلى السيارة أثناء قيادتها على مختلف الطرق، بالإضافة إلى خفض معدل استهلاك الوقود.

وفي الغالب يتم تزويد محرك السيارة بنوعين من الصمامات، صمامات تسمح بدخول الوقود إلى المحرك وهو صمام السحب، والصمامات الثانية خاصة بإخراج دخان عادم السيارة.

النوع الأول من الصمامات يوجد به صمامين بكل مكبس، وهذا النوع الشائع المتواجد بالسيارات العادية ويتميز بانخفاض معدل استهلاك الوقود، أما النوع الثاني فإنه يحتوي على أربعة صمامات بكل مكبس، والهدف من ذلك زيادة عزم السيارة، وبالتالي احتراق أكبر للوقود ويكون غالباً في السيارات الرياضية.

وفي حال تلف أحد الصمامات فإنها يسبب العديد من المشاكل للمحرك، واليوم نستعرض لكم أبرز علامات تلف صمامات محرك السيارة، وهي كما يلي:

– ضعف أداء وعزم المحرك

– انخفاض مستوى الزيت باستمرار

– زيادة استهلاك الوقود

– ارتداد جزء من غازات العادم إلى المغذي عبر أنابيب السحب

– سماع صوت فرقعة وضوضاء من المحرك

– رؤية دخان أزرق صادر من العادم