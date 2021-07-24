تجربة قيادة مكلارين جي تي “معلومات ومواصفات وصور+السعر” McLaren GT

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت مكلارين جي تي 2021 إلى أسواق المملكة العربية السعودية عبر وكيلها الحصري شركة نحو الشرق، وهي سيارة “جراند تورر” الأولى من نوعها من الصانع البريطاني الصالحة للاستخدام اليومي، لتعزز بها مكلارين ريادتها للتصميم والهندسة في عالم السيارات، حيث تتميز السيارة بكونها أنيقة وجميلة وأخف وزناً من أي منافس آخر.

فهي مصممة للذهاب إلى أي مكان، مع تقديم تجربة قيادة وسفر مريحة، وتتوفر بمساحة كبيرة للأمتعة، مع تقنيات متقدمة ومواد معاصرة، وتستند إلى نفس منصة 720S مع تغييرات كبيرة لإيواء باب خلفي يوفر سعة تخزين أكبر بشكل ملحوظ.

التصميم

تتمتع السيارة بألواح مصنوعة من الألومنيوم، مع أبواب وباب خلفي بإغلاق ناعم، ومرايا جانبية بلون السيارة، وسقف ومصدات أمامية وخلفية وعتبات جانبية ومشتت هواء جميعها باللون الأسود اللامع، ولمسات سوداء أخرى تُعزز من مظهرها الرياضي، كما تتوفر بمصابيح أمامية ليد كامل أوتوماتيكية، وخلفية ليد، بالإضافة إلى عادم فضي.

كما تتوفر بجنوط ألومنيوم سُباعية الأضلع فضية اللون الأمامية منها مقاس 20 بوصة والخلفية مقاس 21 بوصة، ملفوفة بإطارات بيريللي زيرو، مع مكابح بأربعة مكابس ألومنيوم في الأمام والخلف، وتتوفر أقراص المكابح سوداء وفضية مع لوجو مكلارين مطبوع بشكل اختياري.

وهاكم أبعاد السيارة:

الطول: 4,683 مم

العرض: 2,045 مم

الارتفاع: 1,223 مم

قاعدة العجلات: 2,675 مم

الوزن: 1,530 كجم

مساحة التخزين: 570 لتر

الداخلية

في المقصورة، تتوفر أجود المواد، حيث تم استخدام جلود نابا سوداء على أسطح المقصورة والمقاعد، مع مقود مغلق بجلد طبيعي، مع تصميم يُركز على السائق، ويتوفر نظام مكلارين الترفيهي II مع شاشة مقاس 7 بوصة مع تحكم صوتي وملاحة وخاصية البلوتوث مع مداخل يو اس بي تدعم أجهزة آبل، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وتأتي بنظام صوتي مكلارين بأربعة سماعات.

الأمان

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

التحكم الديناميكي بالثبات الإلكتروني (DESC)

مساعد الكبح

تقنية مسح قرص الفرامل

تقنية الملء المسبق للفرامل

مراقب ضغط الإطارات

مراقب حرارة الإطارات

الدخول بدون مفتاح

تشغيل السيارة بدون مفتاح

نظام الزر الكهربائي للأبواب

تنبيه مع حساسات الإمالة

مانع حركة إلكتروني

وسائد هوائية للسائق والراكب

وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب

المحرك والأداء

تستمد السيارة قوتها من محرك وسطي V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 612 حصان و630 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات مزدوج التعشيق، مع نظام دفع خلفي، وتبلغ صرفية وقودها في المتوسط 11.9 لتر لكل 100 كم تقطعها، وتتسارع السيارة التي يبلغ وزنها 1,530 كجم من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية، ومن 0 إلى 200 من/س في 9 ثوان، وتقطع مسافة الربع ميل (400 متر) في 11 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 325 كم/س.

السعر

تتوفر مكلارين جي تي عند الوكيل الحصري في المملكة العربية السعودية شركة نحو الشرق والمعروف في مثل هذه السيارات أن السعر يعتمد بالدرجة الأولى على رغبة العميل ويبدأ سعرها من 984,650 ريال سعودي، وتتوفر إضافات اختيارية أسعارها كالتالي :