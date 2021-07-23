احتجاجات المياه بإيران.. شيوخ قبائل العرب يهاجمون نائب روحاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجبر شيوخ القبائل العربية في محافظة خوزستان "جنوب"، نائب الرئيس الايراني إسحاق جهانغيري على قطع خطابه بعدما هاجموه بسبب ازمة المياه.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن "شيوخ القبائل العربية انتفضوا ضد جهانغيري الذي كان يلقي خطاباً يشيد فيه بجهود حاكم محافظة خوزستان "قاسم سليماني دشتكي" وأداء حكومة حسن روحاني".



وأضافت الوكالة أن أحد شيوخ القبائل خاطب جهانغيري "سرقتم مياه خوزستان وثروتنا، فعن أي إنجاز تتحدث في هذه المحافظة التي تعاني من عدة مشاكل وفي مقدمتها المياه والوضع الصحي بسبب كورونا".

وتابع الشيخ العربي "لو كنتم تطبقون توصيات المرشد علي خامنئي لما كان وضع المحافظة العربية بهذا الحال"، وفق الوكالة الإيرانية.

ورد جهانغيري على المعترضين من شيوخ القبائل العربية "لا أحد في هذا البلد لا يمكنه تطبيق توصيات خامنئي".

وأضاف جهانغيري "هذه المياه ملك خوزستان، لقد جئت إلى هنا لأحقق رغبات أهل خوزستان".

وكان إسحاق جهانغيري وصل إلى مدينة الاهواز عاصمة خوزستان اليوم الجمعة كمبعوث من الرئيس حسن روحاني لدراسة مشاكل المحافظة.

وشهدت مدن خوزستان الغنية بالنفط جنوب البلاد على مدى ثمانية أيام احتجاجات شعبية مناهضة للنظام والحكومة الايرانية بسبب أزمة المياه والعنصرية التي تطبق تجاه هذه المحافظة.

وأسفرت الاحتجاجات بحسب تقارير لمنظمات حقوقية، عن مقتل ثمانية محتجين في خوزستان فيما أصيب العشرات بجروح.

واعترفت السلطات الحاكمة بمقتل اثنين من المحتجين فقط، ومقتل أحد قوات الأمن وإصابة 14 آخرين بجروح خلال تلك الاحتجاجات.

كما قطعت السلطات الايرانية شبكة الإنترنت عن خوزستان بهدف تشديد القبضة الأمنية وقمع المحتجين.