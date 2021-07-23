رئيس جيب: منافسة فورد برونكو ستدفعنا لتحسين رانجلر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اعترف رئيس جيب، كريسشان موينير، أن فورد برونكو الجديدة ستمثل منافسة قوية وشرسة لرانجلر ولكنه رحب بالأمر، معتبراً أن المنافسة ستدفع جيب لتحسين أداء ومميزات رانجلر باستمرار.

ويُذكر أن جيب بالفعل سارعت بطرح عدة إصدارات عالية الأداء لرانجلر في الأشهر الماضية، أبرزهم رانجلر روبيكون 392 وحزمة إكستريم ريكون للتضاريس الوعرة لمنافسة حزمة “ساسكواتش” لبرونكو.

كما أكد رئيس جيب على المستقبل الكهربائي للعلامة مع تجهيز الشركة لطرح إصدارات كهربائية كلياً لموديلات واجونير وجراند واجونير الأفخم في تاريخ العلامة.

وصرح موينير: “نحن ملتزمون بأن تكون جيب علامة الـ SUV الأكثر بيئية وإثارة في العالم، مع استهدافنا لكهربة جميع مجالنا والحفاظ على التجربة الممتعة الأيقونية لسياراتنا على الطرق الوعرة والمعبدة على حد سواءً”.

ويُذكر أن جيب كشفت مؤخراً عن نسخة هجينة بالقابس لجراند شيروكي 2022 كما بدأت بوضع محطات شحن كهربائية مشحونة بالطاقة الشمسية في طرق وعرة مشهورة بالولايات المتحدة لإقناع عملائها بالمستقبل الكهربائي.