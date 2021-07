لادا نيفا برونتو 2022 للتضاريس الوعرة تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لادا عن نيفا برونتو 2022 المحدثة، وهي نسخة التضاريس الوعرة للموديل الروسي الشهير.. ويُذكر أن نسخة “برونتو” بدأت كتعديلات خارجية لنيفا قبل قرار لادا بتقديم تعديلات برونتو بشكل رسمي من المصنع.

وقد حصلت نيفا برونتو الجديدة على داخلية محدثة ولكن مع الاحتفاظ باللمسات الكلاسيكية الشهيرة لنيفا، مثل لوحة القيادة المستوحاة من الثمانينات ولكن مع مقاعد جديدة أكثر راحة بمزايا التدفئة، ومكيف هواء جديد، وإضاءة داخلية حصرية.

كما تحسنت مستويات عزل الصوت والاهتزاز في السيارة، ونستمر مع المواصفات التي تشمل جنوط 15 إنش وإطارات لجميع التضاريس وشبك أمامي جديد.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين قديم 1.7 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 83 حصان وعزم 129 نيوتن متر، مع دفع رباعي وناقل يدوي 5 سرعات وأقفال تفاضلية أمامية وخلفية، ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار من حوالي 9,000 دولار (34,000 ريال) في روسيا.

