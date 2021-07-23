أوروبا تسجل قفزة قياسية في مبيعات السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ازدادت حصّة السيارات الكهربائية من سوق المركبات الجديدة في أوروبا بأكثر من الضعف خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وباتت المركبات الكهربائية بالكامل تشكّل 7.5% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، في مقابل 3.5% في الربع الثاني من 2020، بحسب ما كشفته الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات.



وبيعت منها أكثر من 210 آلاف وحدة (231.6%) وشهدت المبيعات ازديادا خصوصا في إسبانيا وألمانيا وبلجيكا. وخارج الاتحاد الأوروبي، سُجّل ارتفاع أيضا من هذا القبيل في بريطانيا والنرويج.

أما السيارات العاملة بالبنزين التي اقترحت المفوضية الأوروبية حظر بيعها اعتبارا من عام 2035، فهي باتت تشكّل أقلّ من نصف المبيعات الأوروبية، مع 1.17 مليون مركبة مباعة و41.8% من الحصص في السوق، في مقابل 51.9% في الربع الثاني من 2020.

المركبات الهجينة

واستحوذت المركبات الهجينة بدورها على 19.3% من الحصص في السوق، خلف تلك العاملة بالديزل (20.4% في مقابل 30% تقريبا سنة 2020). وباتت السيارات الهجينة القابلة للشحن تمثّل 8.4% من الحصص في السوق، بدفع خصوصا من ارتفاع مبيعاتها في إيطاليا.

وقد خاضت شركات عدة لصناعة السيارات غمار المركبات الكهربائية، متعهدة بالاستغناء بالكامل عن محرّكات الاحتراق بحلول 2030. كما أن بعض العلامات تعتزم البدء بإنتاج سيارات كهربائية لا غير بحلول عام 2030 المقبل، من بينها "فولفو" و"أوبل".