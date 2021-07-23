طالبان تضع شرطها للتوصل لاتفاق سلام في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت حركة طالبان الأفغانية تنحي الرئيس أشرف غني وتشكيل حكومة جديدة شرطا للتوصل إلى سلام في البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، أوضح المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، وهو أيضًا عضو في فريق التفاوض للجماعة، أن طالبان لا تريد احتكار السلطة لكنها ستلقي أسلحتها عندما يتم تشكيل حكومة تفاوضية مقبولة لجميع أطراف الصراع في كابول، وتذهب حكومة غني.

وتابع شاهين: "أريد أن أوضح أننا لا نؤمن باحتكار السلطة، لأن كل الحكومات التي (سعت) لاحتكار السلطة في أفغانستان في الماضي، لم تكن ناجحة". وكان على ما يبدو يشير إلى حكومة طالبان التي استمرت خمس سنوات. وأضاف "لذلك لا نريد تكرار نفس الصيغة".

لكنه لم يبد أي قدر من التهاون أيضًا بشأن استمرار حكم غني، ووصفه بأنه مروِّج حرب واتهمه باستغلال خطابه يوم الثلاثاء في يوم عيد الأضحى للتعهد بشن هجوم على طالبان. رفض شاهين حق غني في الحكم، وأعاد إحياء المزاعم بتزوير واسع النطاق أحاط بفوز غني في انتخابات 2019. وكان غني ومنافسه عبدالله عبدالله قد أعلن كل منهما نفسه رئيسًا. والتوصل إلى اتفاق، أصبح عبدالله الآن رقم 2 في الحكومة ويرأس مجلس المصالحة.

وكثيرا ما قال غني إنه سيبقى في منصبه حتى تتمكن الانتخابات الجديدة من تحديد الحكومة المقبلة. ويتهمه منتقدوه - بمن فيهم من خارج طالبان - بالسعي فقط للاحتفاظ بالسلطة، ما تسبب في انقسامات بين مؤيدي الحكومة.

ترأس عبدالله نهاية الأسبوع الماضي وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء محادثات مع قادة طالبان. وانتهت بوعود بمزيد من المحادثات، بالإضافة إلى اهتمام أكبر بحماية المدنيين والبنية التحتية.

ووصف شاهين المحادثات بأنها بداية جيدة. لكنه قال إن مطالب الحكومة المتكررة بوقف إطلاق النار في أثناء بقاء غني في السلطة ترقى إلى مستوى المطالبة باستسلام طالبان.

وقال: "إنهم لا يريدون مصالحة، لكنهم يريدون الاستسلام".

أكد على أنه قبل أي وقف لإطلاق النار، يجب أن يكون هناك اتفاق على حكومة جديدة "مقبولة لنا وللأفغان الآخرين، ثم لن تكون هناك حرب".

وكثفت طالبان من وتيرة سيطرتها على الأراضي في الأسابيع الأخيرة، واستولت على معابر حدودية استراتيجية وتهدد عددًا من عواصم المقاطعات، مع مغادرة آخر جنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أفغانستان. وكان الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة قد ذكر في مؤتمر صحفي في البنتاجون إن طالبان لديها "زخم استراتيجي"، ولم يستبعد سيطرة طالبان الكاملة. لكنه قال إن ذلك ليس حتميا. وقال "لا أعتقد أن الستار قد أسدل بعد".

أثارت انتصارات طالبان ما قامت به الحركة قبل 20 عاما أثناء تواجدها بالسلطة، عندما فرضوا نمطًا متشددًا من الإسلام حرم الفتيات من التعليم ومنع النساء من العمل، مما أثار مخاوف لدى الكثيرين من عودتهن.

وتقدم آلاف الأفغان للحصول على تأشيرات لمغادرة أفغانستان، خوفًا من الانحدار العنيف إلى الفوضى، مع اكتمال انسحاب الولايات المتحدة والناتو بنسبة تزيد على 95%، ومن المقرر أن ينتهي بحلول 31 أغسطس/آب.