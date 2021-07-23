كيا تيلورايد 2023 فيس ليفت تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا تيلورايد 2023 فيس ليفت مؤخراً أثناء اختبارها في الطرق العامة في كوريا بتحديثات جمالية متعددة، والآن نرى تصميماً تخيلياً للسيارة بناءً على صورها التجسسية.

التحديثات الشكلية صغيرة نسبياً ولكن ملحوظة، أهمها رسومات داخلية جديدة للمصابيح الأمامية وتصميم أكثر بروزاً للشبك الأمامي.

بالنسبة للمصابيح الخلفية فيبدو أنها لن تحصل على تغييرات هامة، ولكن تظل السيارة في مراحل التطوير الأولية وسنعلم المزيد عنها مع استمرار اختبارها ومتابعة العدسات التجسسية لها.

من المنطقي استمرار التصميم العام للسيارة كما هو بدون تغييرات جذرية للنجاح الكبير الذي حققته الـ SUV في الأسواق العالمية.. ومن المتوقع تدشين كيا تيلورايد 2023 فيس ليفت في الأشهر الأولى من العام القادم.