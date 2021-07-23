سيارات عطلت مسيرة شركات كبرى.. لغز محركات الاحتراق الداخلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت العديد من شركات السيارات عن موعد محدد ستتوقف خلاله عن بيع سيارات عاملة بمحركات احتراق داخلي، واتجاهها للمحركات الكهربائية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، الماركات التي توقفت بالفعل عن الاستثمار في صناعة وتطوير المحركات العاملة بالاحتراق الداخلي، ما يدلل على سعي هذه الشركات لاستعادة بالمحركات الكهربائية في المستقبل بنسبة 100%.

وضمت القائمة ماركة كاديلاك الأمريكية، التي سبق وأن أعلنت عن نيتها للتحول بشكل كامل لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة Mercedes-Benz مرسيدس بنز، والتي طرحت مجموعة متميزة من السيارات الكهربائية خلال عام 2021 الجاري ضمن خطتها للتحول للطاقة الكهربائية.





ومجموعة ماركات Stellantis التي تضم ماركات كرايسلر وفيات وبيجو وسيتروين، وهي من الماركات البارزة الساعية للتحول للطاقة الكهربائية.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة جاجوار البريطانية، التي تسعى للتحول بشكل كامل لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025.





وماركة فولفو السويدية كانت ضمن القائمة، وهي من الماركات التي أعلنت عن تحولها قريبا لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة فورد، وتحديدا قسمها لتصنيع السيارات لقارة أوروبا، الذي تسعى لتحقيق التحول به للطاقة الكهربائية بحلول عام 2026.





مجموعة جنرال موتورز كانت ضمن الماركات أيضا التي تسعى للتحول للطاقة الكهربائية، ودشنت مشروعها الطموح بطرح شاحنة هامر EV.





االأمر نفسه ينطبق على مجموعة فولكفساجن وأودي، الساعين للتحول بشكل كامل للطاقة الكهربائية خلال العقد الجاري.



