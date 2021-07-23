سيارات أكثر عرضة للسرقة.. مغناطيس اللصوص: هل تعرف السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع "هوت كارز" المتخصص بأخبار السيارات عن مجموعة سيارات كانت الأكثر عرضة للسرقة بأمريكا السنوات الماضية.

وذكر الموقع أن هذه السيارات اعتبرت مغناطيس للصوص لسهولة سرقتها، وتعرضت لعشرات الآلاف من حالات السرقة على مدار أكثر من 10 سنوات وفق الدراسة.

ضمت القائمة، طراز تويوتا كامري، الذي تتعرض نسخته للسرقة بمتوسط معدل سنوي 15 ألف مرة، بالولايات المتحدة فقط.

وشاحنة F-Series Pickup Truck من ماركة فورد، التي تعتبر أيضا من أكثر المركبات الجاذبة للصوص! نظرا لكونها أكثر شاحنة انتشارا في الولايات المتحدة، بمتوسط سرقة سنوي تتعرض له يتخطى 38 ألف حالة سرقة.

والشاحنات البك أب التابعة لماركة شيفروليه بمختلف موديلاتها، التي تتعرض لمتوسط معدل سرقة سنوي يتخطى الـ32 ألف حالة سرقة.

من بعدها، ضمت القائمة، طراز Honda Accord الذي يعتبر من أكثر السيارات عرضة للسرقة سنويا بأمريكا، بمتوسط معدل سرقة يتخطى 30 ألف حالة سرقة.

ومن هوندا أيضا، ضمت القائمة طراز "سيفيك"، الذي يعتبر من السيارات الجاذبة للصوص، بمتوسط معدل سرقة سنوي يتخطى الـ 33 ألف حالة سرقة.

من بعدها ضمت القائمة موديلات ذكرت أن اللصوص تتجنبها لصعوبة سرقة وقيادتها على حد سواء، طراز تسلا موديل S، وطراز تسلا موديل X.