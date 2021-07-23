لعشاق المغامرة.. أفضل الشاحنات متوسطة الحجم في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الشاحنات متوسطة الحجم من مختلف الماركات، تتمتع بقدرات متميزة في عزم السحب وأداء المحرك.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة لأفضل الشاحنات المتوفرة ضمن فئة متوسطة الحجم من موديلات 2021.

وضمت القائمة في مقدمتها، نسخة 2021 الأحدث من شاحنة هوندا Honda Ridgeline التي تطرح ضمن الشاحنات متوسطة الحجم، بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة.





وشاحنة جييب جلادييتور، التي تتوفر بقدرات سحب هائلة، تمكنها من سحب اوزان تصل لـ 7,650 ألف رطل، وإمكانيات لاقتحام الطرق الوعرة بفضل ارتفاعها عن الأرض بمقدار 10 بوصات.





وشاحنة Toyota Tacoma بمختلف الفئات التي تتوفر منها، وتأتي ضمن أبرز الشاحنات متوسطة الحجم التي طرحت لعام 2021.





من بعدها، ضمت القائمة شاحنة شيفروليه Chevrolet Colorado العاملة بمحرك رباعي الاسطوانات ذو عزم دوران 200 لفة/قدم، وقدرة اقتحام للطرق الوعرة.





تأتي أيضا ضمن أبرز الشاحنات متوسطة الحجم في 2021، شاحنة Ford Ranger بنسختها الجديدة للعام الجاري، وتعمل بمحرك رباعي الاسطوانات، ينتج قوة 270 حصانا بعزم دوران 310 لفة/قدم.





وشاحنة Nissan Frontier تأتي ضمن أبرز الشاحنات متوسطة الحجم المطروحة حديثا لعام 2021، وتعمل بمحرك V6بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 300 حصان.





في ختام القائمة، جاءت شاحنة هيونداي "سانتا كروز" الجديدة كليا لعام 2022 والتي أعلن عنها خلال عام 2021 الجاري، كأحد أبرز الشاحنات متوسطة الحجم المتوفرة للبيع حاليا.



