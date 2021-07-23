مرسيدس تكشف عن SUV كهربائية لعام 2022.. شاهد مفاجآت 2025

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس عن قرب طرحها لنسخة SUV كهربائية هجينة من طراز EQS، الذي سبق وطرحت مرسيدس منه نسخة كهربائية سيدان.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات صورة تشويقية، للطراز الذي سيحمل علامة "مايباخ" الفارهة التابعة لمرسيدس، ما قد يجعله السيارة الكهربائية الأكثر فخامة في العالم.

جاء إعلان مرسيدس عن موديل EQS في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للماركة على منصات التواصل الإجتماعي، تحدثت خلاله مديرة قسم المبيعات بمرسيدس، "بريتا سيجر" عن مستقبل شركتها.

وحددت موعدا لوصول النسخة الـ SUV من طراز EQS مايباخ خلال عام 2022 المقبل.

وقالت "سيجر"، أن مرسيدس تهدف لأن تخصص 50% من إنتاجها للسيارات الكهربائية الهجينة بحلول عام 2025.

وعززت مرسيدس من النسبة التي تهدف للوصول لها من السيارات الكهربائية الهجينة، بعد أن سبق وأعلنت عن نيتها لأن تصبح 25% من سياراتها المصنعة حديثا من هذه الفئة.

وضمن ما أعلنت عنه "سيجر" في البث الحي، نسخة كهربائية بالكامل ستطرحها مرسيدس ضمن فئة G-CLASS تطرح عام 2024.