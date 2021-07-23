أغلى 5 سيارات يابانية بالأسواق.. سيارات الزمن الجميل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر بسوق السيارات المستعملة الدولي مجموعة نادرة من السيارات يابانية الصنع الكلاسيكية التي تعتبر من أغلى الموديلات اليابانية على الإطلاق.

وذلك لما شهدته هذه الموديلات من ارتفاع في قيمتها السوقية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، جعلها من أقيم الموديلات الكلاسيكية في العالم.

وكشف موقع "هوت كارز" عن هذه الموديلات الخمس، الأغلى بين السيارات الكلاسيكية يابانية الصنع، وضمت القائمة طراز Mazda RX2 الكلاسيكي الذي تصل قيمته حاليا لـ92 ألف دولار، ويعمل بمحرك بسعة 2.3 لتر ينتج قوة 130 حصانا بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.8 ثانية.





وطراز Toyota 2000GT الكلاسيكي الذي تصل قيمته حاليا لـ 589 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 150 حصانا، بسعة 2 لتر وعزم دوران 130 لفة/قدم.





وطراز Nissan Fairlady Z 432R الكلاسيكي الذي تصل قيمته حاليا لـ 800 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 160 حصانا.





ومن نيسان أيضا جاء ضمن القائمة، طراز Nissan Skyline 2000 GT-R الكلاسيكي الذي تصل قيمته حاليا لـ 131 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 160 حصانا، وعزم دوران 130 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.3 ثانية.





طراز Toyota Corolla AE86 GTS الكلاسيكي الذي تصل قيمته حاليا لـ 40 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 112 حصانا، وعزم دوران 97 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.0 ثانية.



