انطلاق قطار “ماجليف” الصيني المغناطيسي بسرعة 600 كلم\س

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الصين عن قطار “ماغليف” الثوري الجديد الذي يعمل بتقنية الرفع المغناطيسي للوصول إلى سرعة 600 كلم\س، ما يجعله أسرع وسيلة نقل أرضية حتى الآن.

تقنية الرفع المغناطيسي تؤدي لطفو القطار فوق القضبان – إذا صح التعبير- لتخفيف الاحتكاك والوصول لسرعات غير ممكنة بالقطارات الأخرى.

كما تتميز القطارات المغناطيسية بهدوئها مقارنة بالقطارات الأخرى، كما تحتاج لصيانة أخف بكثير وفق تصريحات المهندس الصيني المشرف على المشروع.

وتستعد الصين لإنشاء شبكة ضخمة من خطوط القطارات المغناطيسية التي تصل بين عدة مدن رئيسية، مع العلم أن الصين بالفعل تشغل خط واحد مغناطيسي قصير جداً في شانغهاي بطول 30 كيلومتر، بقطار مغناطيسي بسرعة 430 كلم\س، والذي يقطع هذه المسافة خلال أقل من 8 دقائق.