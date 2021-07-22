جمس سييرا الكهربائية بالكامل قادمة لمنافسة فورد F-150 لايتننق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في نوفمبر الماضي، أعلنت جمس أنها تعمل على بيك اب كهربائية بالكامل أخرى بالإضافة إلى همر، والتي تستند إلى سييرا، ولم يؤكدوا بعد ما إذا كان سيُطلق عليها سييرا EV أم لا، وها هي الشركة تكشف عن بعض المعلومات عنها خلال مؤتمر إعلامي جديد.

تظهر السيارة في المؤتمر مغطاة بالكامل، لكن يبدو أنها بيك اب ذات غمارة واحدة أو غمارتين ذات غطاء محرك منتفخ وفتحات تهوية أمامية عمودية، ولا يُعرف الكثير عنها حتى الآن، لكنها ستكون مخصصة للطرق الوعرة، لكنها ستكون أكثر شيوعاً وبأسعار أقل من همر الكهربائية.

لم تكشف جمس بعد عن موعد تدشينها، لكنها أعلنت سابقاً عن خطط للكشف عن 30 سيارة كهربائية بحلول 2025، كما ستكشف عن بعضهم بحلول 2023، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سييرا الكهربائية من بينهم، ومع ذلك، فقد أعلنت جنرال موتورز أنها ستكشف عن أربعة سيارات كهربائية من جمس بما في ذلك بيك آب ستنطلق قبل 40 شهراً.

وفي حين أن سييرا الكهربائية من المقرر أن يتم طرحها بعد بضع سنوات، إلا أنه من المقرر إطلاق جمس همر بيك اب الكهربائية هذا الخريف، وستتبعها همر اس يو في في أوائل عام 2023، ومن المحتمل أن تحصل سييرا الكهربائية على محركين كهربائيين يولدان قوة تصل إلى 625 حصان، ونطاق يزيد عن 644 كم للشحنة الكاملة.