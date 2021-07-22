مرسيدس جي كلاس الكهربائية الاختبارية قد تدشن بهذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل مرسيدس حالياً على نسخة كهربائية بالكامل من جي كلاس، وهو الطراز الذي وصفه الرئيس التنفيذي أولا كالينيس بأنه لا مفر منه، وها هو تقرير ألماني جديد يقول أن EQG الاختبارية ستنطلق لأول مرة في سبتمبر المقبل في معرض ميونيخ للسيارات.

بدأت الشائعات حول السيارة في أكتوبر 2020 عندما أكدت مرسيدس خططها لجعل جي كلاس علامة تُجارية خاصة، وفي الآونة الأخيرة، كشفت التقارير أن مرسيدس اختارت معرض ميونيخ للإعلان رسمياً عن علاماتها الفرعية الثلاثة الجديدة AMG ومايباخ وجي كلاس.

كما أنه من المنطقي تماماً أن تكشف الشركة عن نسخة كهربائية بالكامل من أكثر سياراتها قدرة على الطرق الوعرة، على أن تكون النسخة الاختبارية قريبة جداً من الإنتاج، ويُذكر أن الوسائل المسربة في أبريل 2021 أوضحت أن جي كلاس الكهربائية سيُطلق عليها رسمياً اسم EQG، وستكون متاحة في إصدارين EQG 560 وEQG 580، مع نسخة معدلة من منصة السيارة التقليدية.

وكما هو متوقع، فإن الاس يو في الكهربائية ستحصل على نظام دفع كُلي مع ثلاثة أقفال تفاضلية، ويُتوقع أن تحصل على محركات EQS الرائدة، ومن المحتمل أن تتميز EQG 580 بمحركين كهربائيين واحد على كل محور بقوة إجمالية تبلغ 516 حصان و828 نيوتن.متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى بطارية بقدرة 108 كيلوواط/س توفر نطاق يبلغ حوالي 500 كم للشحمة الكاملة، في حين لا توجد معلومات عن EQG 560.

وفي الختام، إذا صحت التقارير، فإننا سنرى EQG الاختبارية في معرض ميونيخ بين 7 و12 سبتمبر 2021، على أن تتبعها النسخة الإنتاجية لاحقاً إما في عام 2022 أو في 2023.