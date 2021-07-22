النفط على قمة مكاسب 90 يوما.. هل يقفز البرميل إلى 100 دولار؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفظت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات الخميس بأكبر ارتفاع له منذ 3 أشهر في ظل توقعات تعافي أسرع للطلب على الخام.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بأكثر من 70 دولار للبرميل تسليم سبتمبر/ أيلول المقبل، مستردة الجزء الأكبر من تراجعها يوم الاثنين الماضي الذي بلغت نسبته 7.5%.

وفي بورصة نيويورك للسلع ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 70.47 دولار للبرميل تسليم سبتمبر/أيلول المقبل.

في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.3% إلى 72.43 دولار للبرميل تسليم سبتمبر/أيلول المقبل، خلال تعاملات بورصة لندن للسلع اليوم.

عودة الاستهلاك لمعدلاته



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، إلى عودة استهلاك البنزين في عدد من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة الأخيرة.

كما تجاوز تعافي الطلب على النفط في السوق تأثيرات ضخ الصين لكميات من مخزونها الاستراتيجي للنفط بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت بيانات الحكومة الإيطالية، الصادرة الخميس، قد أظهرت ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية في إيطاليا خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 18% سنويا.

ووصلت مبيعات البنزين والديزل (السولار) المستخدم في وسائل النقل، خلال الشهر الماضي إلى نفس مستويات يونيو/حزيران 2019 أي قبل تفشي الجائحة بالنسبة للبنزين، وأعلى من هذه المستويات بالنسبة للديزل.

كما أظهرت البيانات، عودة مبيعات الوقود في فرنسا خلال الشهر الماضي إلى أكثر من مستوى مبيعاته قبل الجائحة.

باركليز يرفع توقعاته لسعر النفط

قال بنك باركليز البريطاني، الخميس، إن عوامل العرض والطلب في سوق النفط تنبئ بزيادة بطيئة للأسعار على مدار الأشهر القليلة المقبلة، ليرفع توقعاته لسعر الخام في 2021 بين 3، و5 دولارات للبرميل.

وقال بنك باركليز في مذكرة:" قد ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل على مدار الأشهر المقبلة إذا كانت "أوبك+" بطيئة للغاية في زيادة الإمدادات من جديد، في ضوء الاستجابة غير المرنة نسبيا لمعروض غير الأعضاء في أوبك+".

وأضاف:" لكن نشك في أن تراها المجموعة نتيجة مثالية نظرا لاحتمالات تآكل الطلب تآكلا كبيرا والاعتبارات السياسية".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على زيادة معروض النفط 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس/آب وحتى نهاية السنة.

وفي حين يتوقع باركليز تعاون أعضاء "أوبك+"، فإنه لا يرى أن التحالف سيكون قادرا على إبقاء نمو المعروض عند حدود الأربعمائة ألف برميل يوميا في الشهر بعد 2021 إذا زادت الإمدادات الإيرانية زيادة كبيرة في حالة إبرام اتفاق نووي.

ويتوقع البنك البريطاني، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفاعا من 66 دولارا في التقدير السابق، وأن يسجل 68 دولارا في 2022 بفعل فائض أكبر متوقع.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفاعا من 62 دولارا في التوقع السابق، مع تسجيل 65 دولارا العام القادم.

وقال باركليز إنه في حين ينطوي تفشي سلالات فيروس كورونا على مخاطر لوتيرة تعافي الطلب، فإن أثرها سيكون أقل كثيرا عنه في بداية السنة بفضل حملات التطعيم.

وتابع:" في حالة تباطؤ تعافي الطلب بما قد يُخرج عملية عودة المخزونات لطبيعتها عن مسارها فمن الممكن أن يدار الأمر بأن تكبح أوبك+ زيادة الإمدادات".