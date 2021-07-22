سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 22 يوليو 2021.. تراجع جيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الخميس 22 يوليو 2021، مع هدوء التعاملات خلال عيد الأضحى.

وسجل متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعراق، خلال عيد الأضحى نحو 1477.75 دينار للشراء، و 1485.50 دينار للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

توقعات النمو

وقال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو".

وأكد على أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%.

وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، حتى لا يتم الاعتماد بشكل كامل على النفط.

وأوضح أنه من الضروري وجود سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء، إلى نحو 1706.30 دينار للشراء، و1708.88 دينار للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني، فارتفع أمام الدينار العراقي، إلى نحو 1997.27 دينار للشراء، و1999.30 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 386.44 دينار للشراء، و387.25 دينار للبيع.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 395.06 دينار للشراء، و395.08 دينار للبيع.

كذلك هبط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4821.61 دينار للشراء، و4828.55 دينار للبيع.