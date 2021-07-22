تركيا تستعد لتصنيع أول سيارة SUV كهربائية محلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مجموعة TOGG التركية لإنتاج أول سيارة اس يو في كهربائية محلية، حيث تم نشر صور على تويتر تُظهر جسد السيارة بالكامل.

تقع منشأة الإنتاج في منطقة جيمليك في شمال غرب مقاطعة بورصة، ومن المقرر الانتهاء من المنشأة في أوائل عام 2022، ويُذكر أنه تم إطلاق سيارتين كهربائيتين في منتصف 2018، كما تم الكشف عن نماذج أولية لها في حفل خاص في أواخر 2019.

تستمد كلتا السيارتين قوتهما من محركات كهربائية بالكامل، أحدهما سيارة سيدان مدمجة والأخرى اس يو في من الفئة C، حيث ستبدأ في إنتاج سيارة الاس يو في العام المقبل، وستتبعها السيدان بعد ذلك بوقت قصير، كما تخطط الشركة أيضاً لتدشين ثلاثة سيارات أخرى بحلول 2030.

من جانبها، ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أن 75% من موردي TOGG موجودون في تركيا، و25% المتبقية من أوروبا وآسيا، في حين تأتي الإصدارات الأساسية من سيارات الاس يو في والسيدان بمحرك كهربائي واحد يقع في الخلف بقوة 200 حصان.

أما بالنسبة للطرازات الأكثر قوة، فستحصل على محرك كهربائي ثاني في المحور الأمامي بقوة إجمالية تبلغ 400 حصان، وستأتي الطرازات الأكثر قوة ببطارية أكبر توفر أكثر من 500 كم للشحنة الكاملة، كما يُمكن إعادة شحنها إلى 80% في أقل من 30 دقيقة.