شاهد رام TRX 1500 معدلة بـ 6 إطارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة Apocalypse Manufacturing الأمريكية لتعديل السيارات عن نسختها المُعدلة من رام 1500 TRX بست عجلات، والتي حصلت على ترقيات عديدة.

قامت الشركة بإطالة الصندوق الخلفي لتركيب محور ثالث وعجلتين إضافيتين أسفله، وهذه العجلات تحوي جنوط مقاس 18 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 37 بوصة للطرق الطينية، وقامت الشركة أيضاً بتثبيت عجلة سابعة احتياطية على الصندوق الخلفي، لكننا لا نعلم ما إذا كانت السيارة تأتي بدفع سُداسي أم لا تزال ذات دفع رُباعي فقط.

تُعرف السيارة المُعدلة باسم Warlord، ويُمكن للعملاء دفع 2,200 دولار (8,250 ريال) إضافية للحصول على إطارات مقاس 40 بوصة، ويُمكن أيضاً إضافة نظام رؤية ليلية حرارية مقابل 5,200 دولار (19,500 ريال) ومصابيح ليد أرضية مقابل 1,000 دولار (3,750 ريال).

وفي الختام، لم يتم إجراء أية تغييرات على محرك TRX، مما يعني أنها لا تزال تعمل بمحرك هيلكاس V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر يولد قوة 702 حصان، ويُذكر أن شركة التعديل تقوم ببناء هذا النوع من الطرازات لعدة سنوات، في حين يبدأ سعر Warlord من 250,000 دولار (937,500 ريال).

