فولكس واجن تلغي باسات بعد موديل 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فولكس واجن رسمياً عن إلغاء باسات النسخة العالمية بعد موديل 2022 مع طرح إصدار محدود نهائي لتوديع السيارة.

التركيز هنا على النسخة العالمية المبنية على النسخة الأمريكية المبنية في مصنع الشركة بولاية تينيسي، والتي يتم تصديرها لكندا والشرق الأوسط وكوريا، وهي نسخة مختلفة عن النسخة الأوروبية التي تم الإعلان عن إلغائها بالفعل.

وتنوي فولكس واجن صنع 1973 نسخة بالضبط من الإصدار المحدود النهائي لباسات للاحتفال بذكرى إنتاج باسات للمرة الأولى في عام 1973 في ألمانيا.

وتتميز نسخ الإصدار المحدود بلمسات جمالية خاصة وجنوط ألمنيوم 18 إنش وشعارات لتمييز السيارة في الداخلية وأغطية مرايا سوداء قياسية.. وتشمل مزايا الإصدار مقاعد رياضية مريحة بمزايا التدفئة والتهوية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ونظام مساعد الركن والمزيد.

وسيبدأ سعر فولكس واجن باسات الإصدار المحدود النهائي من 30,295 دولار – 113,000 ريال قبل الضرائب.

