أرخص سيارات الدفع الخلفي في 2021.. هل تفضلها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات الرياضية العاملة بمحرك عجلات خلفي، تتميز بكونها الأقل في تكلفتها ضمن هذه الفئة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن هذه القائمة عن أرخص السيارات الرياضية العاملة بمحرك عجلات خلفي وفق قيمتها بسوق المستعمل حاليا.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز كرايسلر 300 الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، وتتراوح قيمته ما بين 30 و 38 ألف دولار.





و طراز تويوتا GT86 الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تصل لـ 27,060 ألف دولار.





و طراز مازدا Mazda MX-5 Miata الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تصل لـ 26,600 ألف دولار.





و طراز فيات Fiat 124 Spider الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تصل لـ 25,390 آلاف دولار.





و طراز هيونداي Genesis Coupe الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تتراوح بين لـ 18,317 آلاف دولار، و 22,449 ألف دولار.





و طراز نيسان Nissan 350Z الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تصل لـ 11 آلاف دولار.





و طراز تويوتا Toyota MR2 الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تصل لـ 10 آلاف دولار.





و طراز بونتياك Pontiac Firebird الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تصل لـ 9,400 آلاف دولار.





و طراز مازدا Mazda RX-8 الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تصل لـ 6 آلاف دولار.





و طراز لكزس Lexus IS220 الذي يتوفر ضمن سوق المستعمل بمحرك عجلات خلفية، ويتوفر بقيمة تصل لـ 6 آلاف دولار.



