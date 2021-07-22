كيا سبورتاج 2022 تظهر في أول صور واقعية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن مجموعة صور واقعية لسبورتاج 2022 الجديدة كلياً، والتي انطلقت منذ أسابيع في السوق الكوري لتكون ثاني أنجح SUV كورية على الإطلاق بعد كيا سورينتو 2021.

وستتوفر السيارة بعدة محركات تشمل محرك 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 177 حصان وعزم 264 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات أو ناقل يدوي 6 سرعات، ومحرك ديزل 2.0 لتر تيربو بقوة 183 حصان وعزم 416 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

كما تحسنت إمكانات القيادة على التضاريس الوعرة للسيارة بفضل انتصالها لمنصة N3 الجديدة، وتدعم السيارة وضعيات قيادة متعددة تشمل الرمال والوحل والثلوج والوضعية الاقتصادية وسبورت والراحة والوضعية الذكية للمدن، مع نظام تحكم كهربائي ذكي في نظام التعليق لتوفير أقصى درجات الراحة وضبط التعليق بشكل أوتوماتيكي أثناء القيادة.

وستتوفر السيارة بعدة أنظمة سلامة متطورة تشمل التفادي المبكر للاصطدام والكروز كونترول الذكي المبني على الملاحة والركن الذكي عن بعد، وستأتي سبورتاج الجديدة بجنوط 17,18,19 إنش حسب السوق والفئة.

بالنسبة للداخلية فقد حصلت على تحديثات شاملة كذلك، تشمل شاشة لمسية 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12 إنش وكونسول أوسط جديد كلياً.