مرسيدس A-Class فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس A-Class فيس ليفت القادمة لأول مرة أثناء اختبارها في الطرق العامة، مع العلم أن هذه هي نسخة الهاتشباك ونتوقع مشاركة التحديثات الجمالية والميكانيكية مع نسخة السيدان لمنافسة بي إم دبليو الفئة الثانية الجديدة.

وقد وضعت مرسيدس تمويهات على المقدمة والخلفية ولكن يمكن ملاحظة التحديثات التي تشمل شبك أمامي جديد ومصد مختلف ومصابيح أمامية جديدة مشابهة لسي كلاس مع مصابيح خلفية جديدة كذلك.

وبينما تتوفر A-Class الحالية بشاشة لمسية قياسية 7 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وأخرى اختيارية 10.25 إنش، من المتوقع استلام الفيس ليفت لشاشة أكبر حجماً وتحديثات برمجية للنظام الترفيهي.

من المتوقع استبدال محرك 1.3 لتر بنزين الحالي للسيارة بمحرك 4 سلندر جديد، واستبدال محرك 1.5 لتر ديزل الحالي في أوروبا بمحرك 2.0 لتر جديد، وسنعلم المزيد مع اقترابنا من موعد التدشين لاحقاً هذا العام.

