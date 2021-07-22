"Valhalla".. طراز خارق من أستون مارتن بـ مليون يورو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أستون مارتن النقاب عن سيارتها Valhalla المعتمدة على محرك V8 من شركة مرسيدس ضمن نظام دفع هجين بقوة 950 حصانا.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك من ثماني أسطوانات على شكل حرف V بقوة 750 حصانا، مع محركين كهربائيين.



ويؤهل نظام البطارية 400 فولت السيارة من الوصول إلى مدى السير 15 كلم، وبسرعة قصوى 130 كلم/س.

وتتضافر جهود نظام الدفع مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع قفل تفاضلي مدمج.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 2.5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 330 كلم/س.

وتعتمد السيارة في الخصائص الإيروديناميكية والثبات على السرعات العالية على تدفق تيارات الهواء بأنفاق التهوية، مع الاستغناء عن الإسبويلر المرئي.

وبفضل الهيكل المصنوع من ألياف الكربون يصل وزن السيارة إلى 1550 كجم.

وتقف السيارة ثنائية المقاعد على جنوط قياس 20 بوصة تعمل خلفها مكابح فائقة القدرة.

وفي موائمة للاستخدامات اليومية تقدم المقصورة الداخلية الرحبة مكيف الهواء ثنائي المناطق، والشاشة اللمسية مع وظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أندرويد Auto وأبل Carplay.

ولم يتم التصريح بعد بسعر السيارة، إلا أنه من الواضح أنه لن يقل عن مليون يورو.