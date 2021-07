بورش ماكان 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن ماكان 2022 فيس ليفت بتحديثات ميكانيكية لرفع القوة وتغييرات جمالية محدودة جداً، وهي دلالة على تمسك بورش بالتصميم الحالي الناجح للكروس أوفر الفاخرة.

وقد ازدادت قوة محرك 2.9 لتر 6 سلندر توين تيربو الحالي للسيارة بـ 60 حصان إلى 434 حصان، مع عزم 550 نيوتن متر، ما يسمح بتسارع فئة GTS من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.1 ثانية، أي أسرع بـ 0.4 ثانية من الموديل السابق، بسرعة قصوى 272 كلم\س.

كما تتوفر السيارة بمحرك 6 سلندر آخر بقوة 375 حصان وعزم 519 نيوتن متر وتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.4 ثانية، وأخيراً تم تحسين محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو الأساسي ورفع قوته من 248 إلى 261 حصان وتحسين التسارع من الصفر إلى 96 كلم\س إلى 5.8 ثانية.. وستكشف بورش عن مواصفات فئة “تيربو” الرائدة لاحقاً.

وقد حصلت ماكان المحدثة على جنوط جديدة مع تحسن ثبات نظام التعليق الهوائي المتكيف بـ 15%.. وبالنسبة للتحديثات الجمالية فتشمل مصد أمامي جديد مع تغيير وضعية المصابيح النهارية ضمن لمسات أخرى.

الداخلية

وتشمل التحديثات الداخلية كونسول أوسط جديد مستلهم من تايكان بضوابط لمسية وتصميم مبسط، ومقود جديد مأخوذ من 911 وجلود جديدة، وتشمل المواصفات القياسية شاشة لمسية ترفيهية 10.9 إنش بتطبيق أبل كاربلاي والملاحة ومجموعة واسعة من أحدث أنظمة السلامة من بورش.

وسيبدأ توصيل سيارات بورش ماكان 2022 الجديدة في أكتوبر القادم بأسعار تبدأ من 55,000 دولار – 206,000 ريال للنسخة الأساسية.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin