نصائح خبراء.. أفضل سيارات شيفروليه المستعملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شيفروليه موديلات متميزة من فئتي SUV و سيدان، نصح خبراء بشرائها عند العزم على اقتناء سيارة مستعملة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أبرز تلك السيارات المستعملة من ماركة شيفروليه سيدان وsuv.

وضمت القائمة طراز Chevy Suburban ضمن فئة SUV، وتحديدا نسخة عام 2019.





كما ضمت طراز Chevy Tahoe ضمن فئة SUV، وتحديدا نسخة عام 2010.





,وشملت القائمة، طراز Chevy Equinox ضمن فئة SUV، وتحديدا النسخ المطروحة ما بين2009 و 2013.





ثم طراز Chevy Volt ضمن فئة سيدان، وتحديدا نسخة عام 2011.





ومن بعده، طراز Chevy Blazer ضمن فئة SUV، وتحديدا نسخة عام 2019.





ثم طراز Chevy Traverse ضمن فئة SUV، وتحديدا نسخة عام 2015.





وضت القائمة طراز Chevy Trailblazer ضمن فئة SUV، وتحديدا نسخة عام 2002.





ثم طراز Chevy Captiva ضمن فئة SUV، وتحديدا نسخة عام 2011.





ومن بعده طراز Chevy Malibu ضمن فئة سيدان، وتحديدا نسخة عام 2014.



