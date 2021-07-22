أودي تكشف عن نسخة 2022 من الطراز الرياضي المعدل LMS GT3 Evo II

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

كشفت ماركة أودي عن نسخة 2022 من الطراز الرياضي المعدل LMS GT3 Evo II التابعة لموديل R8 الشهير.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للنسخة المخصصة للسباقات،مضيفا أن سعرها 505 آلاف دولار.

وكانت المرة الاولى التي تطرح بها أودي نسخة معدلة مخصصة للسباقات من موديل R8، في عام 2015 تحت مسمى LMS GT3-spec.

وعاودت أودي الأمر في أكتوبر 2018 حين طرحت نسخة رياضية محسنة بمحرك V10 تتبع نفس الفئة و نفس الطراز.

وعن نسخة 2022 Audi R8 LMS GT3 Evo II، فهي مخصصة للمشاركة في سباقات متعددة من أودي، ستتوفر بمحرك "ميد ماونتد" بسعة 5.2 لتر ينتج قوة 585 حصانا.

وستتوفر من هذه النسخة كمية محدودة من النسخ لم تعلن عن عددها ستكون متاحة للاستخدام خارج المضمار.