شركة نوفيتيك تقدم باقة بنية عريضة لسيارة فيراري F8 Tributo من ألياف الكربون

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

قدمت شركة نوفيتيك باقة بنية عريضة لسيارة فيراري F8 Tributo من ألياف الكربون، مع زيادة معدلات الأداء لكي تتناسب مع المظهر المهيب الجديد.



وأوضحت الشركة الألمانية أن باقة التعديلات تضم توسعة الرفارف، التي تحتضن طاقم جنوط مسبوك بقياس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة في الخلف.

وتمتاز سيارة نوفيتيك FERRARI F8 N-LARGO من خلال فتحات التهوية الجديدة والعتبات الجديدة والمآزر الأمامية والخلفية الجديدة والمكونات المصنوعة من ألياف الكربون على كل من غطاء حيز المحرك ومبيت المرايا، فضلا عن الاسبويلر الخلفي الجذاب.

وأوضحت شركة نوفيتيك أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة ثماني الأسطوانات V8 سعة 3.9 ، زادت قوته من 720 إلى 818 حصانا ووصل عزم الدوران الأقصى إلى 903 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.6 بدلا من 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كلم/س.

ولكي تتناسب سيارة نوفيتيك مع معدلات الأداء الجديدة تم إجراء تحسينات على مجموعة التعليق مع خفض الهيكل بنوابض رياضية حوالي 35 ملم.

وتقدم شركة التعديل برنامج تخصيص وتفرد لخيارات الألوان والمواد بالمقصورة الداخلية، وأشارت نوفيتيك إلى أن إنتاج السيارة FERRARI F8 N-LARGO المعدلة يقتصر على 15 نسخة فقط.