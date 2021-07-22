بورش تكشف عن نسخة 2022 رسميا من طراز "ماكان" بعدد متميز من الفئات عالية الأداء

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

كشفت ماركة بورش عن نسخة 2022 رسميا من طراز "ماكان" بعدد متميز من الفئات عالية الأداء.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز، التي ستتوفر نسخته لعام 2022 بفئة GTS فائقة الأداء ومحرك أقوى.

وتطرح نسخة 2022 من "ماكان"، بمحرك ينتج قوة 434 حصانا، توربيني مزدوج فئة V6 بسعة 2.9 لتر، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.

ويتمتع بمعدل سرعة قصوى أعلى من نسخته السابقة، حيث تصل سرعته القصوى لـ 169 ميلا في الساعة.

ويتوفر الطراز بخيارات أخرى على مستوى المحرك، تشمل محرك توربيني بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 261 حصانا، بعزم دوران 295 لفة/قدم.