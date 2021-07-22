لعشاق بي إم دبليو.. 8 موديلات لا تنسى من الفئة الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركة بي إم دبليو عبر تاريخها مجموعة متميزة من النسخ ضمن سياراتها من الفئة الثالثة، كانت على قدر متميز من الأداء.

وجمع موقع "هوت كارز" أبرز مجموعة سيارات طرحتها بي إم دبليو ضمن الفئة الثالثة عبر تاريخها، من مختلف السنوات.

وضمت القائمة في مقدمتها، موديل G20 330i التابع للفئة الثالثة الذي طرح عام 2020 بمحرك توربيني ينتج قوة 382 حصانا.





ثم E90 335i وطرح عام 2009، واعتبره "هوت كارز" أبرز الموديلات التي طرحت من هذه الفئة، وعمل بمحرك ينتج قوة 300 حصان.





من بعده، ضمت القائمة أول نسخة تطرح على الإطلاق من طراز الفئة الثالثة من بي إم دبليو عام 1975، وتوفرت بمحرك V8.





ثم طراز F30 عام 2015، والتابع لموديلات الجيل السادس من الطراز.





وموديل E36 328i الذي طرح عام 1988 ضمن الفئة الثالثة من بي إم دبليو، وكان من أبرز النسخ التي طرحت من هذا الطراز.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة عام 1985 التي طرحت من الطراز باسم E30 325i وكانت تعمل بمحرك Inline-6 engine.





وموديل G20 330i وهو أحدث موديل من موديلات الفئة الثالثة المتميزة التي جاءت ضمن هذه القائمة، حيث طرح لعام 2021 الجاري، ويتوفر بمحرك هجين.





من بعده، ضمت القائمة موديل E90 M3 الذي طرح ضمن الفئة الثالثة من بي إم دبليو عام 2008 وتوفر بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 414 حصانا.



