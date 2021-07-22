أفخم موديلات مرسيدس C-CLASS عبر التاريخ.. تصاميم رائعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت مرسيدس من فئة "سي كلاس" العديد من الموديلات المتميزة عبر التاريخ الحافل لهذه الفئة حققت مبيعات هائلة.

وسلط موقع "هوت كارز" الضوء على أبرز مجموعة طرحتها مرسيدس ضمن هذه الفئة.

وجاء في مقدمة القائمة، موديل C43 AMG التابع لفئة "سي كلاس" من مرسيدس الذي طرح عام 1999، بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.7 ثانية.





ثم موديل C43 AMGالذي طرح عام 2017، بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.6 ثانية.





وضمت القائمة موديل C63الذي طرح عام 2010، بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 451 حصانا، ذو عزم دوران 443 لفة/قدم.





كما ضمت موديل C 300 الذي طرح عام 2020، بمحرك V8 بسعة ، ينتج قوة 255 حصانا.





ثم موديل C280 الذي طرح عام 1995، بمحرك V6 بسعة 2.8 لتر.





وشمات القائمة موديل C 36 الذي طرح عام 1995، بمحرك ينتج قوة 276 حصانا، بعزم دوران 284 لفة/قدم.





ثم موديل C240 Luxuryالذي طرح عام 2005، بمحرك ينتج قوة 168 حصانا، بعزم دوران 177 لفة/قدم.





وجاء موديل C220 Sedan الذي طرح عام 1996، بمحرك ينتج قوة 147 حصانا.





ثم موديل C230 Sedan الذي طرح عام 1998، بمحرك ينتج قوة 147 حصانا، بسعة 2.3 لتر.



