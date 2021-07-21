هل يجذبك صوت محرك السيارة؟.. 7 موديلات فريدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يقل صوت المحرك أهمية عن قدراته عند عشاق السيارات الرياضية، لذلك حرص صناع المركبات على توفير هذه الميزة في العديد من الموديلات.

وتهتم شركات السيارات الأمريكية المصنعة للسيارات الرياضية بشكل خاص بتوفير محركات ذات صوت "أيقوني" لموديلاتها،ويتمكن خبراء السيارات وعشاق تلك الموديلات بتمييز سيارات هذه الماركات من صوت محركها فقط.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، السيارات الرياضية الأمريكية صاحبة أجمل صوت محرك وأكثرها تميزا.

وضمت القائمة، طراز Dodge Charger R/T 440 Six-Pack الرياضي من ماركة دودج الأمريكية، العامل بمحرك ينتج قوة تتخطى 390 حصان، بصوت أيقوني متميز.





من بعده، ضمت القائمة، طراز فورد GT40، موديل عام 1969، الذي طرح بمحرك V8 بسعة 4.2 لتر بصوت متميز، ينتج قوة 440 حصان.





وطراز موستانج Ford Mustang Shelby GT350 العامل بمحرك رياضي قوي بصوت متميز، بسعة تصل لـ 7.0 لتر فئة V12.





وطراز شيفروليه كورفيت الجيل السادس C6.R، الذي توفر بمحرك رياضي بصوت أيقوني متميز، ضمن فئة V8 ينتج قوة 600 حصان.





من الكلاسيكيات أيضا، ضمت القائمة طراز Camaro Z28، الذي طرح عام 1969 وتمتع بمحرك بصوت متميز، ضمن فئة V8 ينتج قوة 400 حصان.





ثم طراز Ford Shelby Mustang GT500 موديل عام 2013، كان من أكثر السيارات الأمريكية الرياضية من حيث تميز صوت المحرك، وكان يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.





وطراز Shelby Cobra 427 موديل عام 1965، الذي توفر بمحرك كان من أكثر المحركات تميزا في صوته بين السيارات الأمريكية الرياضية، وكانت تصل سعته لـ 7.0 لتر.



