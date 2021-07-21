أقوى سيارات جنرال موتورز في 10سنوات.. موديلات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت جنرال موتورز مجموعة مميزة من موديلات السيارات خلال العقد المنقضي حققت مبيعات كبيرة،وفق بيانات الشركة.

وفي تقرير بالصور، استعرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أفضل تلك السيارات من مختلف الماركات.

وجاء في المقدمة طراز Chevrolet Equinox، موديل عام 2018، الذي طرح ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات.





من بعده، ضمت القائمة نسخة 2017 التي طرحت من طراز Buick Cascada، ضمن فئات كونفيرتابل مكشوفة السقف.





ومن أبرز السيارات التي طرحتها مجموعة جنرال موتورز طراز كاديلاك XT5 موديل عام 2018.





من بعده، ضمت القائمة طراز Chevrolet Camaro الرياضي، وتحديدا نسخته عام 2017، الذي توفر بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 205 أميال في الساعة.





ثم طراز شيفروليه كورفيت Chevrolet Corvette C7 موديل عام 2011، الذي استمر طرحه حتى عام 2014، وعمل بمحرك ينتج قوة 755 حصانا.





وضمت القائمة الجيل الثامن من الطراز نفسه Chevrolet Corvette C8 الذي طرح عام 2020، وتميز بأنه أول نسخة من كورفيت تطرح بمحرك mid-engine.





من بعده، ضمت القائمة طراز Buick Regal موديل عام 2019، جاء ضمن أبرز سيارات جنرال موتورز التي طرحت على مدار العقد الماضي.





طراز آخر من كاديلاك جاء ضمن القائمة، هو طراز CTS-V Coupe الذي توفر بمحرك V8 ينتج قوة 556 حصانا بسرعة قصوى تصل لـ 191 ميلا في الساعة.





ثم طراز شيفروليه Chevrolet Bolt EV الكهربائي، وكان من أهم سيارات جنرال موتورز في السنوات العشر الماضية.



