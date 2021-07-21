أقوى باقة سيارات SUV صغيرة في الأسواق.. موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV صغيرة الحجم من مختلف الماركات البارزة.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز الموديلات التي طرحت على مدار العام من هذه الفئة.

وجاءت في مقدمة القائمة، سيارة Range Rover Evoque باعتبارها أفضل سيارة SUV صغير الحجم طرحت خلال العام، مع توفرها بخيارات متعددة فيما يخص المحرك.





ثم طراز Volvo XC40 من ماركة فولفو، والذي طرح منه خيار كهربائي بالكامل بمحرك كهربائي قوي ينتج قوة تصل لـ 402 حصان.





من بعده، ضمت القائمة، طراز Mazda CX-5، وكان من أبرز السيارات التي توفرت ضمن فئة SUV صغيرة الحجم، وعمل بمحرك بسعة 2.5 لتر.





ثم جاءت من بعده نسخة 2022 التي أعلن عنها خلال العام الجاري من طراز هيونداي توسون، وهي سيارة SUV صغيرة الحجم على قدر كبير من التميز، تمثل الجيل الرابع من هذا الطراز.





ومن ماركة نيسان، ضمت القائمة، طراز Nissan Qashqai، اعتبره الموقع من أبرز السيارات الـ SUV صغيرة الحجم التي طرحت على مدار العام.





من بعده، ضمت القائمة طراز Volkswagen Tiguan، الذي توفر لعام 2021 بعدد متنوع من الفئات، وكان من أبرز السيارات التي طرحت ضمن هذه الفئة.





وطراز Ford Kuga جاء ضمن القائمة، وتوفر بمحرك كهربائي هجين ينتج قوة اجمالية تصل لـ 257 حصانا، وخيار المحرك الهجين زاد من تميزه بين فئته.





ومن ماركة جاجوار ضمت القائمة طراز Jaguar E-Pace الذي توفر أيضا بخيار المحرك الكهربائي الهجين، وكان أحد أكثر السيارات تميزا ضمن فئة SUV صغيرة الحجم في 2021.





في ختام القائمة، جاء طراز بي إم دبليو BMW X1، الذي توفر بمحرك كهربائي هجين ضمن خيارات محركاته بنطاق سير حتى 50 ميلا.



