فئات شيري تيجو 7 برو 2021 في السعودية Chery Tiggo 7 Pro

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيري عن تيجو 7 2021 في أسواق المملكة العربية السعودية عند وكيل الصانع الصيني الحصري شركة سنابل الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي، واليوم، سنتعرف على فئاتها والاختلافات بينها ومواصفاتها بشكل أكثر تفصيلاً.

الاختلافات بين الفئات

تتوفر فئة لكجري الأعلى بالعديد من المزايا التي لا تُوجد في فئة كومفورت الأقل وهي كالتالي:

وسائد هوائية جانبية “ستارة” -لا توجد في الفئة الأقل-

كاميرا محيطية 360 درجة -لا توجد في الفئة الأقل-

فتحة سقف بانورامية -لا توجد في الفئة الأقل-

مكيف الكتروني ثنائي المنطقة -ليس ثنائي المنطقة في الفئة الأقل-

نظام صوتي بـ 6 سماعات -بأربع سماعات فقط في الفئة الأقل-

كرسي السائق قابل للتعديل كهربائيا 6 اتجاهات -لا توجد في الفئة الأقل-

وتختلف الفئات ذات اللونين عن الفئات ذات اللون الواحد بحصولها على سقف بلون مختلف.

الخارجية

من الخارج، تتمتع السيارة بمظهر أنيق وواجهة أمامية هجومية، حيث تحصل على مصابيح أمامية ونهارية ليد، ومن الجانب، نرى جنوط 18 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية، ويأتي جسد السيارة إما بلونين مع سقف بلون مختلف، أو بلون واحد حسب الفئة، وتتوفر أيضاً في الفئات العليا بفتحة سقف بانورامية، وفي الخلف، تجد حساس خلفي وكاميرا خلفية، مع مصابيح خلفية ليد.

الداخلية

من الداخل، تحصل السيارة على مقصورة فسيحة تسع لـ 5 رُكاب في مقاعد جلد، في حين أن كرسي السائق قابل للتعديل كهربائياً في 6 اتجاهات، ومقاعد الصف الثاني يُمكن طيها بنسبة 40:60، كما تأتي بزجاج ومرايا جانبية كهربائية، ومقود يحمل مفاتيح تحكم، بالإضافة إلى مكيف هواء إلكتروني ثنائي المناطق، وتتوفر المقصورة أيضاً بشاشة لمس مقاس 10.25 بوصة، مع نظام Mirror link يدعم كلاً من IOS & Android، ويتوفر راديو، ودعم بلوتوث، ويو اس بي مع نظام صوتي بـ 6 سماعات.

الأمان

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

مثبت سرعة

جهاز قياس ضغط الكفرات

فرامل مانعة للانغلاق

برنامج التوازن الإلكتروني

موزع الفرامل الإلكتروني

نظام مساعد الفرامل

نظام التحكم في الالتصاق

نظام المساعدة في المرتفعات

نظام المساعدة في نزول المرتفعات

وسائد هوائية أمامية

وسائد هوائية أمامية جانبية

وسائد هوائية جانبية ستارة

نظام تثبيت كرسي السيارة ISOFIX الخاص للأطفال

كاميرا محيطية 360 درجة

المُحرك والأداء

تستمد السيارة قوتها من محرك 1.5 لتر تيربو بقوة 154 حصان يتصل بناقل حركة متغير باستمرار CVT وتتوفر بميزة زر تشغيل وإيقاف المحرك مع دخول ذكي، وتشغيل المحرك عن بعد.

وفي الختام، تتوفر شيري تيجو 7 2021 عند الوكيل بالأسعار التالية شاملة الضريبة:

فئة كومفورت 1.5 لتر CVT بسعر 76,475 ريال

فئة كومفورت 1.5 لتر CVT بلونين بسعر 77,855 ريال

فئة لكجري 1.5 لتر بسعر 81,190 ريال

فئة لكجري 1.5 لتر بلونين بسعر 82,570 ريال

وتأتي السيارة بضمان 6 سنوات أو 200,000 كم أيهما يأتي أولاً.